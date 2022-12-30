جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح
قال المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن: إن عام 2023 سيشهد تضخمًا مصحوبًا بركود وتكلفة عالية وعملية أسعار الفائدة.
فيديو | المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ستساهم في الركود الاقتصادي العالمي#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/K3sdpAZ0LBقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2022
وأضاف عبدالله باعشن، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن عام 2022 شهد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأفاد المحلل الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ستساهم في الركود الاقتصادي العالمي.