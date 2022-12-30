قال المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن: إن عام 2023 سيشهد تضخمًا مصحوبًا بركود وتكلفة عالية وعملية أسعار الفائدة.

أسباب الركود الاقتصادي

وأضاف عبدالله باعشن، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن عام 2022 شهد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وأفاد المحلل الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ستساهم في الركود الاقتصادي العالمي.