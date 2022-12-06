عبدالحسين عبدالرضا في ذاكرة جوجل

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احتفل محرك البحث “جوجل”، اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وذلك تكريمًا له ولمسيرته الفنية الحافلة.
ووُلد عبدالحسين عبدالرضا في 6 ديسمبر من عام 1939، واشتهر بتقديم أعمال فنية مميزة خلال مسيرته، ما دفع “جوجل” لتغيير واجهته بصورة تعبيرية له.
وعمل عبدالرضا في بدايات حياته في قسم الطبع بوزارة اﻹرشاد والأنباء، ثم سافر على نفقة الوزارة في بعثة دراسية إلى مصر من أجل دراسة فنون الطباعة في عام 1956، كما سافر في بعثة مماثلة إلى ألمانيا في عام 1961، ثم عاد إلى الكويت وتدرج في العمل الحكومي وتقاعد في عام 1979.
عقب ذلك، تقلد الفنان الراحل عددًا من المناصب، ومن بينها رئيس مركز الفنون للإنتاج الفني التلفزيوني والمسرحي، والرئيس الفني في مجلس إدارة المسرح العربي، كما تقلد منصب نقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين.
لكن حبه للفن طغى على ذلك، فأصبح عبدالحسين عبدالرضا من رواد الحركة الفنية في منطقة الخليج، حيث برع في تقديم الأعمال المتنوعة ما بين التمثيل والغناء، كما كانت بدايته أمام الفنان الكبير المصري زكي طليمات، ليصبح من أشهر فناني المسرح بالكويت.
كما خاض تجارب التأليف المسرحي والتلفزيوني والتلحين الموسيقي والغناء. وكانت له تجربة في الغناء إلى جانب التمثيل، في أوبريت دورة كأس الخليج 17.
من أبرز أعماله الدرامية “مملكة الحارة” و”سلفي 3″ بمشاركة النجم ناصر القصبي، أما أعماله المسرحية فمن أهمها “صقر قريش” و”على الطاير”.
أصيب بعدة أزمات صحية من عام 2003 أثناء تصوير مسلسل “الحيالة”، ليرحل في 11 أغسطس 2017، عن عمر ناهز 77 عامًا.