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بعد تألقه اللافت ضد التعاون

عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا بالجولة الـ10

2022-12-28 الساعة 5:19
عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا بالجولة الـ10
المواطن - مروة نبيل

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خطف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله الأنظار خلال الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

عبدالرزاق حمدالله الأفضل

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة العاشرة بـ8.8 درجة.

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ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدفين خلال مباراة الاتحاد ضد التعاون، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف دون رد، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم، ويتقدم إلى المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله مع لاعبي الاتحاد – المصدر @ittihad

وجاء تألق عبدالرزاق حمدالله بعد تعرضه لانتقادات قوية، بسبب المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه مع المغرب في نهائيات كأس العالم 2022، والتي أنهاها في المركز الثالث في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

وشارك حمدالله في دقائق قليلة، إلا أنه تعرض لانتقادات وغاب عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022، ولكنه استعادة توازنه سريعًا وتألق مع الاتحاد ضد الشباب في كأس الملك، وأمام التعاون بالدوري.

عبدالرزاق حمدالله - عبد الرزاق حمد الله
حمدالله – المصدر @fifaworldcup_ar

الاتحاد يستعد لمواجهة أبها

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الشباب، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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