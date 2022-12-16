Icon

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة المغرب وكرواتيا

عبدالرزاق حمدالله يسعى لمصالحة الجماهير

2022-12-16 الساعة 7:41
عبدالرزاق حمدالله يسعى لمصالحة الجماهير
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يسعى نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله للظهور بشكل مميز خلال مواجهة كرواتيا المقبلة، ومصالحة الجماهير بعد تذبذب مستواه.

دعم ثم انتقادات قوية

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لانتقادات قوية خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ابتعاده عن مستواه المعهود؛ وإهداره لأكثر من فرصة سهلة، الأمر الذي دفعه لإغلاق التعليقات عبر حسابه على “انستقرام”.

قد يهمّك أيضاً
Img

كويكب صغير يمر قرب الأرض غدًا

Img

غرامة كبرى تنتظر 13 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي

عبدالرزاق حمدالله - عبد الرزاق حمد الله
حمدالله – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان حمدالله قد عاد إلى منتخب المغرب بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، لتستقبله الجماهير بدعم كبير، خلال مواجهتي كرواتيا وكندا ضمن منافسات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وتحول الدعم الجماهيري الكبير لانتقادات عنيفة، بعدما قدم أداء فرديًا وأهدر أكثر من فرصة خلال مواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي، وطالب البعض بعدم مشاركته في كرواتيا المقبلة.

عبدالرزاق حمدالله ووليد شديرة - عبد الرزاق حمد الله
حمدالله وشديرة – المصدر @EnMaroc

عبدالرزاق حمدالله يسعى لهز الشباك

ويُمني عبدالرزاق حمدالله النفس بالمشاركة ضد كرواتيا، من أجل إثبات أحقيته في اللعب والعودة للمنتخب، ومكافأة الجماهير التي طالبت بعودته مجددًا، ولكن الركراكي قد يتجه لعدم الاعتماد عليه.

ولم يدفع الركراكي بلاعبه عبدالرزاق حمدالله خلال مواجهتي إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر 2022، بعد مستواه السيء ضد كندا، قبل أن يدفع به كبديل أمام فرنسا.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @Hamedallah_9

المغرب ضد كرواتيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد كرواتيا على استاد خليفة الدولي، يوم غد السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2022.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم