عبدالرزاق حمدالله يسعى لمصالحة الجماهير

يسعى نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله للظهور بشكل مميز خلال مواجهة كرواتيا المقبلة، ومصالحة الجماهير بعد تذبذب مستواه.

دعم ثم انتقادات قوية

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لانتقادات قوية خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ابتعاده عن مستواه المعهود؛ وإهداره لأكثر من فرصة سهلة، الأمر الذي دفعه لإغلاق التعليقات عبر حسابه على “انستقرام”.

وكان حمدالله قد عاد إلى منتخب المغرب بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، لتستقبله الجماهير بدعم كبير، خلال مواجهتي كرواتيا وكندا ضمن منافسات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وتحول الدعم الجماهيري الكبير لانتقادات عنيفة، بعدما قدم أداء فرديًا وأهدر أكثر من فرصة خلال مواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي، وطالب البعض بعدم مشاركته في كرواتيا المقبلة.

عبدالرزاق حمدالله يسعى لهز الشباك

ويُمني عبدالرزاق حمدالله النفس بالمشاركة ضد كرواتيا، من أجل إثبات أحقيته في اللعب والعودة للمنتخب، ومكافأة الجماهير التي طالبت بعودته مجددًا، ولكن الركراكي قد يتجه لعدم الاعتماد عليه.

ولم يدفع الركراكي بلاعبه عبدالرزاق حمدالله خلال مواجهتي إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر 2022، بعد مستواه السيء ضد كندا، قبل أن يدفع به كبديل أمام فرنسا.

المغرب ضد كرواتيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد كرواتيا على استاد خليفة الدولي، يوم غد السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2022.