عبدالرزاق حمدالله يشكر جماهير الاتحاد

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله رسالة إلى الجماهير بعد التأهل في بطولة كأس الملك.

رسالة عبدالرزاق حمدالله

ونشر عبدالرزاق حمدالله صورًا له من مباراة الاتحاد والشباب، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، وعلق قائلًا: “الحمدلله الفوز والتأهل للدور الثاني، شكرًا جماهيرنا الغالية”.

وشارك حمدالله بشكل أساسي في مباراة الاتحاد والشباب بالأمس ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الملك، وسجل هدف التعادل، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يتأهل العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

أرقام مميزة

وحقق عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا أكثر من رقم مميز في مسيرته بعد هدفه في شباك الشباب بالأمس، حيث رفع عدد أهدافه في كأس الملك إلى 22 هدفًا، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة منذ عودتها في عام 2008.

وأصبح حمدالله، اللاعب الأجنبي الوحيد الذي نجح في التسجيل بجميع نسخ كأس الملك، منذ زيادة عدد الأجانب إلى 8 لاعبين في موسم 2018/ 2019، حيث أحرز 20 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وهدفين مع الاتحاد.

ورفع عبدالرزاق حمدالله رصيده إلى 18 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال 22 مباراة، 16 منها ضمن منافسات دوري المحترفين، بجانب هدفين في كأس الملك، الأول ضد الفتح بالنسخة الماضية، والثاني أمام الشباب.