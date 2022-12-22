عبدالعزيز باعشن رئيسًا تنفيذيًا للجنة الأولمبية والبارالمبية

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أصدر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بتكليف عبدالعزيز باعشن رئيسًا تنفيذيًا للجنة وأمينًا عامًا.
وأعلن الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية والبارالمبية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القرار الذي صدر، اليوم الخميس، وهنأ عبدالعزيز باعشن على المنصب الجديد.
وكتب محمد العبدالوهاب: “تهانينا لك أستاذ عبدالعزيز، مع تمنياتنا لك بدوام التوفيق، بمهمتك الجديدة”، وعلق آخر قائلًا: “أتمنى له التوفيق ويكون قد الثقة اللي أعطيت له من الأمير عبدالعزيز”.
ويملك عبدالعزيز باعشن خبرات كبيرة، حيث حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة INSEAD العالمية.
وعمل باعشن عضوًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2017/ 2021، رئيسًا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية 2018/ 2021، مديرًا عامًا لإدارة الفعاليات 2019/ 2021.
كما تولى باعشن منصب مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة 2021/ 2022، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية منذ 2020، ورئيسًا تنفيذيًا لشركة الرياضة السعودية 2021/ 2022.