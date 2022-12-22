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عبدالعزيز باعشن رئيسًا تنفيذيًا للجنة الأولمبية والبارالمبية

2022-12-22 الساعة 1:55
عبدالعزيز باعشن رئيسًا تنفيذيًا للجنة الأولمبية والبارالمبية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بتكليف عبدالعزيز باعشن رئيسًا تنفيذيًا للجنة وأمينًا عامًا.

عبدالعزيز باعشن رئيسًا تنفيذيًا للجنة

وأعلن الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية والبارالمبية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القرار الذي صدر، اليوم الخميس، وهنأ عبدالعزيز باعشن على المنصب الجديد.

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عبدالعزيز باعشن
باعشن – المصدر @saudiolympic

وكتب محمد العبدالوهاب: “تهانينا لك أستاذ عبدالعزيز، مع تمنياتنا لك بدوام التوفيق، بمهمتك الجديدة”، وعلق آخر قائلًا: “أتمنى له التوفيق ويكون قد الثقة اللي أعطيت له من الأمير عبدالعزيز”.

عبدالعزيز باعشن
باعشن

خبرات كبيرة

ويملك عبدالعزيز باعشن خبرات كبيرة، حيث حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة INSEAD العالمية.

وعمل باعشن عضوًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2017/ 2021، رئيسًا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية 2018/ 2021، مديرًا عامًا لإدارة الفعاليات 2019/ 2021.

كما تولى باعشن منصب مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة 2021/ 2022، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية منذ 2020، ورئيسًا تنفيذيًا لشركة الرياضة السعودية 2021/ 2022.

عبدالعزيز باعشن
السيرة الذاتية – المصدر @saudiolympic

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