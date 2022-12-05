عبدالفتاح عسيري مرفوض من جمهور الأهلي والاتحاد!

يُخيم الغموض على مستقبل عبدالفتاح عسيري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعدما خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

جدل بشأن مستقبل عبدالفتاح عسيري

وتُشير تقارير إلى أن عبدالفتاح عسيري يرغب في الرحيل عن صفوف النصر في الميركاتو الشتوي سواء على سبيل الإعارة أو توقيع مخالصة مالية، بعد قرار جارسيا باستبعاده فنيًا، نظرًا لعدم الحاجة إلى خدماته.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع وجهة عبدالفتاح عسيري المقبلة، حيث توقعت أن يكون فريقه الجديد إما الأهلي أو الاتحاد، وسط رفض من مشجعي الفريقين للصفقة.

وتذكرت جماهير النادي الأهلي، رفض عسيري الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم، وتوقيعه للنصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، قبل أن يصر على الرحيل وتم شراء المدة المتبقية، وتسبب هذا الموقف في عدم رغبتهم في عودته.

وفي السياق ذاته، أبدت الجماهير الاتحادية تحفظها على إمكانية انتقال عبدالفتاح عسيري إلى صفوف العميد، وأكدت أن طموحاتها أكبر من هذه الصفقة، وتمنت من إدارة أنمار الحائلي التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عال.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.