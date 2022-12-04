عبدالله المعيوف لإدارة الهلال: نبي مبابي!

طالب الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول في الهلال، إدارة ناديه بالتحرك والتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي بعد تألقه في مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وكان النجم الفرنسي صاحب الـ22 عامًا تألق في مباراة بولندا محرزًا هدفين ليقود منتخب بلاده للعبور إلى دور الثمانية.

ونشر المعيوف صورة للاعب الفرنسي عبر حسابه في Snap Chat قائلًا: ” يبيلنا نقدم له عرض يجي للزعيم”.

أبرز أرقام مبابي

مبابي هو أول لاعب يسجل 9 أهداف طوال تاريخ كأس العالم قبل أن يصل لـ24 عامًا، كذلك هو أول لاعب في تاريخ فرنسا يسجل 4 أهداف في نسختين متتاليتين من نهائيات المونديال.

الهدف الثالث في مرمى بولندا هو الخامس لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي في نسخة 2022 ليتصدر قائمة هدافي البطولة، كذلك هو أكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف خلال هذه النسخة من البطولة بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وشارك مبابي في كل أهداف فرنسا خلال البطولة سواء بالتسجيل أو الصناعة ليكون أول لاعب يشارك في سبعة أهداف على التوالي للديوك في كأس العالم منذ رايموند كوبا في 1958.

ووقع ابن الـ23 عامًا على هدفه التاسع في كأس العالم متخطيًا عدد أهداف كريستيانو رونالدو ودييجو أرماندو مارادونا ومعادلًا لرقم ليونيل ميسي وديفيد فيا وروبيرتو باجيو.

الهدف هو الـ33 لمبابي مع منتخب فرنسا متخطيًا الأسطورة زين الدين زيدان.