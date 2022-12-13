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بواقع 57 مليار دولار

عجز الموازنة الأمريكية يسجل رقمًا قياسيًا

2022-12-13 الساعة 9:20
عجز الموازنة الأمريكية يسجل رقمًا قياسيًا
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الموازنة قفز في نوفمبر بواقع 57 مليار دولار، أو 30%، على أساس سنوي ليبلغ 249 مليار دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا للشهر، وذلك في ظل انخفاض الإيرادات وارتفاع حاد في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والفائدة على الدين العام.

انخفاض الإيرادات

وانخفضت الإيرادات 10% في نوفمبر أو 29 مليار دولار، مقارنةً مع مستواها قبل عام لتبلغ 252 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات 6% أو 28 مليار دولار إلى 501 مليار دولار مسجلة رقمًا قياسيًا للشهر هي الأخرى.

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وقاد التراجع في الإيرادات، انخفاض نسبته 4% في حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد وارتفاع نسبته 64% في الضرائب المستردة للأفراد وهبوط بنسبة 98% في إيرادات الاحتياطي الاتحادي.

ارتفاع النفقات

وقال مسؤول في وزارة الخزانة، إن ارتفاع الإنفاق قادته زيادة بواقع 14 مليار دولار، أو 18%، في تكلفة برنامج الرعاية الصحية و11 مليار دولار، أو 94%، في نفقات التعليم نتيجة التغيرات في برامج القروض الدراسية المباشرة وإعفاء من قروض الخدمة العامة.

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