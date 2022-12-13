Icon

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في ظل زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات

عجز الموازنة الأمريكية يفوق التوقعات

2022-12-13 الساعة 8:00
عجز الموازنة الأمريكية يفوق التوقعات
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الموازنة في نوفمبر الماضي، بلغ 248.5 مليار دولار، مقابل عجز قدره 87.798 مليار في أكتوبر الماضي.

وللمقارنة فإن العجز كان عند مستوى 191.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز صعد بنسبة 29.90%.

قد يهمّك أيضاً
Img

فعاليات سوق الزل نافذة تراثية يتنفس زواره عبق الماضي

Img

سفيان أمرابط يبكي بعد صعود المغرب لدور الـ8

العجز يفوق التوقعات

وكان المحللون يعتقدون أن عجز الموازنة الأمريكية لشهر نوفمبر الماضي سيكون 248 مليار دولار، لكنه تجاوز التوقعات بنصف مليار دولار، وقد جاء الارتفاع في ظل زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات الحكومية الفيدرالية.

وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الإنفاق المالي للحكومة الأمريكية بلغ 500.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 472.5 مليار دولار المسجلة في نوفمبر 2021.

بينما انخفضت الإيرادات الحكومية الأمريكية من 281.2 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي إلى 252.1 مليار دولار في الشهر الماضي.

عجز الموازنة الأمريكية يفوق التوقعات

ماذا يعني عجز الموازنة؟

الموازنة هي بيانات رسمية تقديرية لإيرادات ونفقات الدولة، ويعني العجز في الموازنة أن النفقات قد تجاوزت الإيرادات.

وقد يقع العجز على الفرد أو المنشأة أو الدولة، وهناك عدة طرق لتصحيح عجز الموازنة وذلك من خلال تخفيض النفقات، أو من خلال زيادة الضرائب، أو من خلال تكثيف الأنشطة التي تعمل على زيادة الإيرادات، أو عن طريق مزج الطرق السابقة.

وعجز الموازنة هو عكس فائض الموازنة، فعندما يكون هناك فائض في الموازنة فهذا يعني أن الإيرادات قد تجاوزت النفقات، أما عندما تتساوى الإيرادات مع النفقات فهذا يعني أنَّ الموازنة متعادلة.

عجز الموازنة الأمريكية يفوق التوقعات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
كأس العالم

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

كأس العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي
السعودية اليوم

مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

السعودية اليوم
منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...
كأس العالم

منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...

كأس العالم
المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...
أخبار رئيسية

المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...

أخبار رئيسية
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
ميزات جديدة تصل السناب شات
تكنولوجيا

ميزات جديدة تصل السناب شات

تكنولوجيا
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...

السعودية اليوم