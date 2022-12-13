عجز الموازنة الأمريكية يفوق التوقعات

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الموازنة في نوفمبر الماضي، بلغ 248.5 مليار دولار، مقابل عجز قدره 87.798 مليار في أكتوبر الماضي.
وللمقارنة فإن العجز كان عند مستوى 191.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز صعد بنسبة 29.90%.
وكان المحللون يعتقدون أن عجز الموازنة الأمريكية لشهر نوفمبر الماضي سيكون 248 مليار دولار، لكنه تجاوز التوقعات بنصف مليار دولار، وقد جاء الارتفاع في ظل زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات الحكومية الفيدرالية.
وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الإنفاق المالي للحكومة الأمريكية بلغ 500.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 472.5 مليار دولار المسجلة في نوفمبر 2021.
بينما انخفضت الإيرادات الحكومية الأمريكية من 281.2 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي إلى 252.1 مليار دولار في الشهر الماضي.
الموازنة هي بيانات رسمية تقديرية لإيرادات ونفقات الدولة، ويعني العجز في الموازنة أن النفقات قد تجاوزت الإيرادات.
وقد يقع العجز على الفرد أو المنشأة أو الدولة، وهناك عدة طرق لتصحيح عجز الموازنة وذلك من خلال تخفيض النفقات، أو من خلال زيادة الضرائب، أو من خلال تكثيف الأنشطة التي تعمل على زيادة الإيرادات، أو عن طريق مزج الطرق السابقة.
وعجز الموازنة هو عكس فائض الموازنة، فعندما يكون هناك فائض في الموازنة فهذا يعني أن الإيرادات قد تجاوزت النفقات، أما عندما تتساوى الإيرادات مع النفقات فهذا يعني أنَّ الموازنة متعادلة.