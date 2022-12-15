عدسة “المواطن” توثق التراث السعودي في قرية زمان بـ 60 صورة

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وثقت عدسة “المواطن” أجواء الماضي داخل قرية زمان، إحدى المناطق الترفيهية التي يتضمنها موسم الرياض 2022.
وشهدت القرية حضورًا كبيرًا من شرائح المجتمع المختلفة بفئاته العمرية من العائلات والأطفال والأفراد، حيث تقدم فعاليات عديدة للمهتمين بالتراث والثقافة والفنون والموسيقى.
وتركز فعاليات قرية زمان، على إبراز العنصر التقليدي والتراث الثقافي السعودي، من خلال إعادة إحياء الماضي وخلق أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة، وتعريف الزائرين بأنماط العيش التي كانت شائعة آنذاك، وخوض تجارب اجتماعية واقتصادية تحاكي الماضي.