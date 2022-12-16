عدم المضمضة أبرز أسباب الإصابة بـ السنخ الجاف

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قالت استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين د. هناء عبدالله، إن السنخ الجاف تعد إحدى المضاعفات المنتشرة بعد خلع الأسنان.
فيديو | استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين د. هناء عبدالله:
عدم اتباع التعليمات بعد خلع السن والمضمضة القوية أبرز أسباب الإصابة "بالسنخ الجاف" #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/TIBx22ABZ1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022
وأوضحت هناء عبدالله خلال حوارها لبرنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أنه بعد خلع الأسنان يحدث تجلط يتحول لعظم، وفي حالة السنخ الجاف يتكون تجويف يحدث ألمًا.
وأشارت إلى أن من أسباب ظهور السنخ الجاف عدم اتباع التعليمات بعد الخلع وأبرزها المضمضة وعدن تناول مشروبات ساخنة، فضلًا عن استخدام مضمضات غير صحية.
السنخ الجاف هو التهاب عظمة الفك الذي يحدث مكان السن بعد خلعه، يحدث المرض أكثر في النساء والمدخنين ويصيب المرض 2- 5 % من الأشخاص ويستمر من 5-6 أيام على الأغلب، ويصيب الفك السفلي أكثر من الفك العلوي.
السنخ الجاف هو من المضاعفات الأكثر شيوعًا بعد إزالة الأسنان، مثل إزالة النواجذ المتضررة، والألم يبدأ عادة خلال يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإزالة.