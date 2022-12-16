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تحدث تجلطات بعد خلع الأسنان

عدم المضمضة أبرز أسباب الإصابة بـ السنخ الجاف

2022-12-16 الساعة 4:46
عدم المضمضة أبرز أسباب الإصابة بـ السنخ الجاف
المواطن - فريق التحرير

قالت استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين د. هناء عبدالله، إن السنخ الجاف تعد إحدى المضاعفات المنتشرة بعد خلع الأسنان.

تجلطات

وأوضحت هناء عبدالله خلال حوارها لبرنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أنه بعد خلع الأسنان يحدث تجلط يتحول لعظم، وفي حالة السنخ الجاف يتكون تجويف يحدث ألمًا.

وأشارت إلى أن من أسباب ظهور السنخ الجاف عدم اتباع التعليمات بعد الخلع وأبرزها المضمضة وعدن تناول مشروبات ساخنة، فضلًا عن استخدام مضمضات غير صحية.

السنخ الجاف

السنخ الجاف هو التهاب عظمة الفك الذي يحدث مكان السن بعد خلعه، يحدث المرض أكثر في النساء والمدخنين ويصيب المرض 2- 5 % من الأشخاص ويستمر من 5-6 أيام على الأغلب، ويصيب الفك السفلي أكثر من الفك العلوي.

السنخ الجاف هو من المضاعفات الأكثر شيوعًا بعد إزالة الأسنان، مثل إزالة النواجذ المتضررة، والألم يبدأ عادة خلال يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإزالة.

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