عدوى تُدخل ملك النرويج المستشفى

كشفت العائلة المالكة في النرويج في بيان اليوم الإثنين أن الملك هارالد دخل المستشفى بعد إصابته بعدوى ويعالج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

بيان

ووفقًا لبيان العائلة المالكة، فإن الملك البالغ من العمر 85 عامًا يعيش حالة مستقرة.

من المعروف أن الملك هو رئيس الدولة الشرفي للنرويج منذ عام 1991.