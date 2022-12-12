عراك بالأيدي بين عضو مجلس لوس أنجلوس وناشط

أظهر مقطع فيديو عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كيفن دي ليون، وهو يشارك في مشاجرة جسدية مع ناشط مجتمعي خلال حدث للاحتفال بالكريسماس في عطلة نهاية الأسبوع.

تعليقات عنصرية

يأتي العراك بعد تسريب صوتي لكيفن في وقت سابق من هذا العام، وأعضاء آخرين في المجلس بتعليقات عنصرية حول زميل له من ذوي البشرة السمراء.

وقال دي ليون في بيان له: إن الناشط، جايسون ريدي قد قام بدفعه وضربه في جبهته وكان تصرفه دفاعًا عن النفس.