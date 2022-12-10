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عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة البرازيل

2022-12-10 الساعة 12:00
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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وقع شجار كبير بين عدد من الشبان في مدينة صور اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، وذلك عقب خسارة المنتخب البرازيلي في مباراته ضد كرواتيا عبر ركلات الترجيح ضمن بطولة كأس العالم 2022.

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وتناقل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشجار الذي وقع في محيط عدد من المقاهي.

وخسر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح (2/ 4)، بعد التعادل (1/ 1)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب “المدينة التعليمية” بالريان.

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