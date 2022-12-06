عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة بسبب حقيبة

وثق مقطع فيديو متداول لحظة اندلاع مشادة بين راكبين يستقلان طائرة تابعة لشركة طيران هندية منخفضة التكلفة، إندي جو، بسبب الخلاف بينهما حول المكان المخصص للحقائب أعلى المقعد.

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وأظهر الفيديو، أحدهما وهو يتحدث بغضب، قائلًا: سيدتي، لقد دفعت مقابل مقعدي. أنا لست هنا راكبًا مجانيًّا، لترد المرأة بالصراخ عليه، فيما بدا للتأكيد على أحقيتها في مكان الحقيبة بدلًا منه.

تزامن ذلك مع تدخل ثلاث مضيفات لفض الشجار بينهما، ولم يظهر المقطع إلى أي مدى انتهت المشادة بين الراكبين بعد أن توقف قبل تسوية الموقف بينهما.