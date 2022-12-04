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عربات جولف لكبار السن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2022-12-04 الساعة 9:30
عربات جولف لكبار السن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - واس

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وفّرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق” عددًا من الخدمات المساندة الخاصة للزوار ومن بينها عربات جولف؛ للتسهيل عليهم في قضاء رحلتهم الممتعة داخل مناطق الفعاليات والاستمتاع بالعروض المقدمة والتجارب الجديدة في أجواء مريحة وبكل يسر وسهولة.

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10 عربات جولف

وخصص المهرجان 10 عربات جولف كهربائية؛ لتمكين وتسهيل توصيل ومرافقة كبار السن وذوي الإعاقة خلال جولتهم في المهرجان، وتقديم كل الخدمات لهم في منطقة الفعاليات؛ لتمكينهم من الاستمتاع بمشاهدة مختلف الأركان والأنشطة المصاحبة وفق منظومة متكاملة من الخدمات.

موروث ثقافي

ويحاكي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة بالصياهد الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.

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