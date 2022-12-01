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عرض برازيلي لضم تاليسكا

2022-12-01 الساعة 4:53
عرض برازيلي لضم تاليسكا
المواطن - الرياض

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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا عرضًا من نادي فلامنغو؛ للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تاليسكا يرفض العرض

ويُعد تاليسكا واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف النصر ودوري روشن السعودي، ليجذب أنظار العديد من الأندية للتفاوض معه، وفي مقدمته نادي فلامنغو البرازيلي الذي تواصل مع وكيل أعمال اللاعب.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وأكد وكيل أعمال النجم البرازيلي صعوبة التفاوض حاليًا، نظرًا لحصول اللاعب على راتب كبير، ما يُصعب من انتقاله لصفوف فلامنغو، كما أنه يشعر بالراحة مع النصر ولا يعتزم الرحيل، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع تاليسكا في صيف عام 2021، بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، ليكون من أبرز لاعبي العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل مرة والخسارة مرة، وذلك قبل فترة التوقف الحالية بسبب المونديال.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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