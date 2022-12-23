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عرض عربي يُنافس النصر لضم رونالدو

2022-12-23 الساعة 6:45
عرض عربي يُنافس النصر لضم رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الوجهة المقبلة لقائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

غموض مستقبل رونالدو

وأعلن مانشستر يونايتد عن فسخ تعاقده بالتراضي مع رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

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ويواصل كريستيانو صاحب الـ37 عامًا، تدريباته من أجل الحفاظ على حالته البدنية العالية، وذلك حتى يتخذ قرارًا بشأن فريقه الجديد، لكن هناك نقصًا خطيرًا في العروض “القابلة للتطبيق” من الأندية الأوروبية الكبرى.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @FabrizioRomano

عرضان أمام كريستيانو

وأشارت صحيفة “تايمز”، مساء اليوم الجمعة، أن لدى رونالدو عرضًا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني على الطاولة من نادي النصر، بالإضافة إلى عرض آخر من ناد قطري، يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض الأصفر.

وأضافت: “من المتوقع أن يتخذ مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، قراره في غضون أيام مع تفضيله البقاء في أوروبا”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي النصر يسعى لحسم الصفقة قبل ديربي الهلال المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان يطمح كريستيانو رونالدو في التألق مع البرتغال بنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن المدير الفني فرناندو سانتوس أبقاه على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي الدورين ثمن وربع النهائي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

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