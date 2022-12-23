عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في الحدود الشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

بلغت 16 ملم

أشارت التقارير إلى أن مدينة عرعر سجلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة بلغت 16 ملم، يليه مطار رفحاء 5 ملم، ومطار محافظة طريف 0.3 ملم.