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ضمن فعاليات حديقة الأفنيوز

عروض ترفيهية وألعاب نارية في أضخم احتفالات رأس السنة بتاريخ البحرين

2022-12-30 الساعة 7:27
عروض ترفيهية وألعاب نارية في أضخم احتفالات رأس السنة بتاريخ البحرين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن استكمال التحضيرات لاحتفالات رأس السنة الميلادية في 31 ديسمبر الجاري، والتي ستتضمن برنامجًا حافلاً بالعروض الترفيهية مع تنظيم عروض ألعاب نارية في أربعة مواقع مختلفة لأول مرة تشمل كلاً من حديقة الأفنيوز، شاطئ مراسي، واتر جاردن سيتي مع بنك البحرين والكويت، وهاربر رو لمجموعة جي اف اتش المالية.

التفاصيل

وسيكون المواطنون والمقيمون والزوار على موعد مع عد تنازلي شيق للسنة الجديدة ضمن فعاليات حديقة الأفنيوز والتي ستشتمل على مجموعة متنوعة من العروض والموسيقى الحية والألعاب النارية ابتداء من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، إضافة إلى عرض “الدرون” للعد التنازلي، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

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وسينظم شاطئ مراسي العديد من الفعاليات الترفيهية، أبرزها عرض الألعاب النارية والرقص بالأضواء وفن الرقص بالنار وعرض فن الرمل وعروض لفرقة “دواس” للفنون الشعبية وفرقة “مجاز” و “دي جي غبار” و “دي جي كاز”.

أما شاطئ واتر جاردن سيتي فسوف يشهد فعالية “الليالي البوهيمية” والتي تضم عروضًا نارية وموسيقية حية، وورشًا فنية مع عروض اليوغا وغيرها، إضافة إلى عروض الألعاب النارية، في حين ستقام في هاربر رو عروض الألعاب النارية.

عروض موسيقية

وسيودع مسرح الدانة العام 2022 بعروض موسيقية من فناني “الدي جي” العالميين من الساعة 7 مساء ولغاية الساعة 2 فجراً، أبرزهم مارتن جاركس، جاكسون، جاستن مايلو، وجوليان جوردان.

وتندرج احتفالات رأس السنة ضمن رزنامة فعاليات وأنشطة موسم أعياد البحرين والتي غطت مجموعة واسعة من الاحتفاليات والمهرجانات في مختلف محافظات المملكة طوال شهر ديسمبر الجاري، مستقطبة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار من عوائل وأفراد.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقول: “يسرنا الإعلان عن تنظيم أضخم احتفالات لرأس السنة في تاريخ المملكة والتي تترجم الجهود الكبيرة المبذولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنويع المنتج السياحي والمساهمة برفد القطاع السياحي بمبادرات وبرامج نوعية، يكون لها انعكاسها الإيجابي على زيادة حجم الاستقطاب السياحي وجاذبية الفعاليات الترفيهية المتنوعة. وسنواصل التزامنا في تقديم كل ما هو جديد ونوعي في عالم الترفيه العائلي على مستوى المملكة”.

وللمزيد من المعلومات حول تفاصيل احتفالات رأس السنة في جميع المواقع وأماكن مواقف السيارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني calendar.bh أو متابعة حساب الانستغرام calendar.bh.

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