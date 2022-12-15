عروض عالمية على الجليد في بوليفارد رياض سيتي

كشف موسم الرياض 2022، عن مواعيد عروض الجليد العالمية في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

وقال حساب موسم الرياض على موقع تويتر، اليوم الخميس: ودِّك تشوف عروض عالمية على الجليد؟

وتابع: لا يفوتك عرض عطلة أتلانتس على الجليد اللي بيسافر بخيالك لعالم المحيطات في بوليفارد رياض سيتي، من 15 إلى 31 ديسمبر.

موسم الرياض

يضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.