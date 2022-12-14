عز الدين أوناحي مستقبل الكرة المغربية

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خطف عز الدين أوناحي الأنظار إليه في النسخة الحالية من كأس العالم، بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز اللاعبين في البطولة.
ولعب عز الدين أوناحي 5 مباريات مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، ونجح في صناعة 5 فرص، واسترجع الكرة 29 مرة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.
وقام عز الدين أوناحي صاحب الـ22 عامًا، بـ7 مراوغات ناجحة من أصل 8، وبلغت نسبة ربح الالتحامات 68%، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييم 7.08 درجة، ووصفته بـ”مستقبل الكرة المغربية”.
ونال عز الدين أوناحي إشادة عالمية، بسبب مستواه في المونديال، حيث أثنى مدرب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي بأدائه بعد مباراة المنتخبين في دور الـ16، مؤكدًا أنه تفاجأ بالمستوى والمجهود الكبير الذي يُقدمه.
وارتبط اسم النجم المغربي بالرحيل عن آنجيه الفرنسي خلال الفترة المقبلة، كما أكدت تقارير رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد معه.
وفي السياق ذاته، تستعد المغرب لمواجهة فرنسا على استاد البيت، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.
ويطمح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مواصلة مشواره الاستثنائي في كأس العالم، بالتأهل إلى المباراة النهائية، فيما تبحث فرنسا عن الصعود، والمنافسة على اللقب الثاني على التوالي.