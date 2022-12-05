عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد

يحتفل عشاق سيبيريا ببداية الموسم الشتوي في المدينة الجليدية، بالسباحة في المياه المتجمدة والتي تصل درجة الحرارة فيها الآن إلى 4 درجات تحت الصفر.

حيوانات الفظ

ويُطلق هؤلاء المغامرون على أنفسهم وصف حيوانات الفظ أو المور؛ لأنهم يتحملون درجات الحرارة قارسة البرودة.

وشهدوا بداية فصل الشتاء في مدينة أومسك، سيبيريا، عن طريق الغطس في المياه الجليدية لنهر إرتيش، ويعتقد الكثيرون أنها أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة أثناء فصول الشتاء في المدينة المتجمدة.

وقال أحد السباحين، ويُدعى سيرجي: شعور الدخول في المياه وسط الجليد أفضل الخروج، عندما أكون في الماء، لا أشعر حقًا إذا كنت باردًا أو ساخنًا، أشعر بقرص في الجلد ولكن لا أشعر بالبرد، إنه إحساس غير مفهوم.

إجراء شائع

ويذهب العشرات للسباحة في تلك المياه المتجمدة والتي قد تصل درجة الحرارة فيها إلى 30 تحت الصفر، ويقول سكان أومسك إنها تساعدهم على التعافي من الأمراض وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقول الأشخاص هناك إنه يمكن لأي شخص أن يفعلها فهي إجراء شائع مثل غسل اليدين.