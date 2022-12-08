عشرات القتلى ومئات النازحين في اشتباكات بمالي

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كشف مسؤولون بحكومة محلية في مالي اليوم الخميس، أن عشرات المدنيين لقوا حتفهم ونزح المئات على مدى بضعة أيام بسبب اندلاع قتال عنيف بين جماعات متشددة متناحرة في شرق البلاد المضطرب.
ويدور نزاع بين متشددين مرتبطين بـداعش وعناصر محلية تابعة لتنظيم القاعدة على أراض في منطقتي جاو وميناكا حيث شن متمردون هجمات على مدار العقد الماضي، وفقًا لروتيرز.
ويتقدم المسلحون شرقاً منذ أن قررت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية سحب قواتها بعد خلافات مع الحكومة العسكرية.