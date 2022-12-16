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عكس الحركة المرورية للاختصار

عشرات المخالفين خلال دقائق بطريق الملك عبدالعزيز في جدة

2022-12-16 الساعة 8:17
عشرات المخالفين خلال دقائق بطريق الملك عبدالعزيز في جدة
المواطن - فريق التحرير

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نشر حساب طريق المملكة، مقطع فيديو يتضمن ضبط عشرات المخالفين خلال دقائق بطريق الملك عبدالعزيز في جدة.

وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر: عشرات المخالفين خلال دقائق، عكس الحركة المرورية للاختصار والوصول للطريق الرئيسي وتجنب تحويلة على الخدمة، مما تسبب بعرقلة السير وتعريض الآخرين للخطر.

وفي وقت سابق، دعا المرور إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

 

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