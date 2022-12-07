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بناءً على طلبات العديد من المستثمرين

عقارات الدولة تمدد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل TOD

2022-12-07 الساعة 2:22
عقارات الدولة تمدد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل TOD
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للتقدم على المشروع، ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل، نهاية عمل يوم الخميس 4 رجب 1444هـ، الموافق 26 يناير 2023م, بناءً على طلبات العديد من المستثمرين لتمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للحاجة للتجهيز والتقديم على مشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة.

مشروع TOD

ويتميز المشروع بالعديد من المقومات الاستثمارية، ومنها موقعه الجغرافي حيث يبعد 300 متر تقريبًا عن المسجد الحرام، جنوب مشروع وقف الملك عبد العزيز (برج الساعة)، وتبلغ مساحة أرض المشروع 167 ألف متر مربع، وبمدة استثمار تبلغ 25 سنة، حيث سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل (محطّة للحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندق أربعة نجوم يضم 400 غرفة).

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آلية التقديم

وتدعو الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة الراغبين بالتقدم على المشروع، زيارة موقع الهيئة، لتحميل وثيقة طلب التأهيل، علماً أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023م.

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