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تساؤلات بشأن هوية زوجته الجديدة

عقد قران حسين الجسمي بحضور عبدالله بن زايد

2022-12-13 الساعة 11:01
عقد قران حسين الجسمي بحضور عبدالله بن زايد
المواطن - فريق التحرير

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أثار خبر عقد قران الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة، بخاصة أنه لم يكشف عنها من قبل.

حضور وزير الخارجية

وقرر الجسمي (43 عامًا)، الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته في الصور أو الفيديو الذي نشره ميار عباس، مدير أعمال الفنان الإماراتي.

كما لم يدل ميار عباس بأي تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها، ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجًا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الإمارات، وقد أعلن عن زواجهما في عام 2013.

هوية الزوجة

وأفادت مصادر إعلامية بأن زوجة الجسمي الجديدة إماراتية الجنسية، وتدعى شيخة عبد العزيز سلمان، وهي تنحدر من عائلة عريقة.

وتصدرت هوية زوجة الجسمي الجديدة مؤشرات البحث، وذلك بعد إعلان عقد القران، وتسأل محبو النجم الإماراتي عن متى تم الارتباط بها وعقد قرانه.

أول تعليق

ونشر الفنان الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين، أول تعليق له بعد إعلان عقد قرانه.

وقال: أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة.

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