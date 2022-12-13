عقد قران حسين الجسمي بحضور عبدالله بن زايد

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أثار خبر عقد قران الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة، بخاصة أنه لم يكشف عنها من قبل.
سيدي سمو الشيخ عبدالله بن زايـد آل نهيان حفظه الله ورعاه ✍️قد يهمّك أيضاً
ألف مبروك مبروووك بوعلي (الفنان حسين الجسمي) @7sainaljassmi@SalehJasmi pic.twitter.com/IflnZtdVTY
— نبيل آل علي 🇦🇪 (@Nabeelalali1976) December 12, 2022
وقرر الجسمي (43 عامًا)، الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته في الصور أو الفيديو الذي نشره ميار عباس، مدير أعمال الفنان الإماراتي.
كما لم يدل ميار عباس بأي تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها، ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجًا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الإمارات، وقد أعلن عن زواجهما في عام 2013.
وأفادت مصادر إعلامية بأن زوجة الجسمي الجديدة إماراتية الجنسية، وتدعى شيخة عبد العزيز سلمان، وهي تنحدر من عائلة عريقة.
وتصدرت هوية زوجة الجسمي الجديدة مؤشرات البحث، وذلك بعد إعلان عقد القران، وتسأل محبو النجم الإماراتي عن متى تم الارتباط بها وعقد قرانه.
ونشر الفنان الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين، أول تعليق له بعد إعلان عقد قرانه.
وقال: أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة.