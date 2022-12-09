عقوبات أمريكية على 3 جهات روسية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 جهات روسية، بما فيها القوات الجوية الفضائية، التي اتهمتها واشنطن بالحصول على طائرات مسيرة إيرانية.
وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الجمعة، قائلًا: اليوم نعلن فرض عقوبات على 3 جهات روسية متورطة في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.
وأضاف جون كيربي أن العقوبات تفرض على القوات الجوية الفضائية الروسية والمركز رقم 924 لإدارة الطيران المسير.
وفي بيان آخر، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على قيادة طيران النقل العسكري الروسي.
من المعروف أن روسيا نفت استخدامها لطائرات مسيرة إيرانية. كما نفت إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.