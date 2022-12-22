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انتقاد الفيفا للسماح له بنزول الملعب

عقوبة الشيف نصرت بعد مضايقة ميسي بالمونديال

2022-12-22 الساعة 9:50
عقوبة الشيف نصرت بعد مضايقة ميسي بالمونديال
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو يظهر فيه الشيف نصرت وهو في أرضية ملعب لوسيل مع لاعبي الأرجنتين أثناء احتفالهم بلقب كأس العالم، ومحاولته التقاط صور مع بعض اللاعبين، وظهر قائد راقصي التانجو، ليونيل ميسي، وهو يتعرض لما وصف بمضايقة من قبل نصرت لالتقاط صورة معه، والتي نشرها الشيف التركي عبر صفحته على موقع إنستجرام.

مضايقة ميسي

وأظهر الفيديو إلحاح الشيف التركي والإصرار على الإمساك بيد ميسي، بهدف التقاط صورة معه، فيما تجاهل نجم الأرجنتين الشيف أكثر من مرة.

كما كشف المقطع الذي حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر تويتر، نصرت وهو يضع يده على كتف ميسي ويشده للخلف، ليرضخ ميسي في النهاية لإلحاح الشيف التركي، حيث استطاع الأخير أخذ صورة مع نجم الأرجنتين.

انتقادات للفيفا

من جانبه، التقط أنخيل دي ماريا صورة مع الشيف التركي وفعل بعض لاعبي الأرجنتين الأمر نفسه لكن بعض المغردين رصدوا تغير ملامح وجه لاعبي منتخب الأرجنتين.

وتساءل البعض عن سبب سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للشيف التركي بالنزول إلى أرضية الملعب والتقاط صور مع اللاعبين، بالإضافة إلى لمس كأس البطولة، وهو ما يخالف قوانين الفيفا.

عقوبة تنتظره

وفيما توجهت انتقادات عديدة للفيفا، أصدرت بطولة أمريكا المفتوحة قرارًا بمنع الشيف نصرت من حضور نهائي البطولة.

يذكر أن نصرت غوكشيه يملك سلسلة مطاعم فاخرة في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى، وقد ذاع صيته بسبب أسلوبه في تحضير اللحوم وتوابلها، وجذب إلى مطعمه العديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن لتناول قطع اللحم.

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