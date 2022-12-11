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تم نقلهم للنيابة العامة

عقوبة كبرى تنتظر مواطن نقل 8 مخالفين في القنفذة

2022-12-11 الساعة 8:03
عقوبة كبرى تنتظر مواطن نقل 8 مخالفين في القنفذة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لنقله في مركبته (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

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عقوبات صارمة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

جرائم مخلة بالشرف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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