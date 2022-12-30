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بعد تعرضه للطرد

عقوبة مرتقبة ضد نيمار

2022-12-30 الساعة 4:01
عقوبة مرتقبة ضد نيمار
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أول عقوبة له في عام 2023.

عقوبة ضد نيمار

وأشارت شبكة “RMC سبورت”، إلى أن لجنة الانضباط التابعة لرابطة الأندية الفرنسية، ستجتمع اليوم الجمعة، من أجل مناقشة عقوبة نيمار.

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نيمار
النجم الفرنسي

وأضافت: “من المتوقع أن ينال النجم البرازيلي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بعد طرده أمام ستراسبورج مساء الأربعاء الماضي، بعد حصوله على إنذارين في أقل من دقيقتين”.

وتابعت: “نيمار سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس، المقررة الأحد المقبل لحساب الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي، وسيكون بإمكانه المشاركة في المباراة التالية لفريقه أمام شاتورو في كأس فرنسا”.

نيمار
النجم الفرنسي

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نيمار للطرد منذ 31 أبريل 2021، عندما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد ليل بهدف نظيف، وحصل آنذاك على بطاقتين صفراويين عند الدقيقة 90.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان قد نجح في تحقيق فوز قاتل ضد ستراسبورج بهدفين مقابل هدف، حيث كانت المباراة في طريقها للتعادل، وأحرز كيليان مبابي هدفًا من ركلة جزاء عند الدقيقة 96..

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

باريس سان جيرمان هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، حيث تجنب الخسارة حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، وتعادل مرتين

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