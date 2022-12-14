علاقة شمس الرياض باتجاه القبلة غدًا

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أوضح خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، علاقة المسلمين بالشمس والقمر.
ما طبيعة العلاقة بين #المسلمين وبين #الشمس والقمر والنجوم؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/uqMJDvbybzقد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) December 14, 2022
وأضاف الزعاق، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن علاقة المسلمين بالشمس والقمر علاقة استدلالية، فمن خلال منازل القمر يعرفون بداية شهورهم، وعبر مواقع الشمس يعرفون مواقيت الصلاة وكذلك عن طريق مواقع النجوم.
وأكمل خبير الأرصاد، أن مكان وزمان شروق وغروب الشمس يتغير يوميًّا طوال أيام السنة، فأحيانًا تقطع الشمس الخط الواصل بين المكان إلى مكة فيستغل في تحديد القبلة، وكان علماء العالم الإسلامي أول من استخدام تلك الطريقة في تحديد القبلة.
وأردف الزعاق، أن الشمس تغرب غدًا الخميس (15 ديسمبر) باتجاه القبلة على الرياض، وتغرب يوم 13 ديسمبر باتجاه القبلة على المنامة، وتغرب باتجاه القبلة على الدوحة يوم 5 فبراير، وتغرب باتجاه القبلة على أبو ظبي يوم 24 فبراير، ويوم 12 أكتوبر تغرب باتجاه القبلة على مسقط.
وواصل خبير الأرصاد، أن الشمس تكون هي القبلة وقت أذان الظهر على الحرم على مستوى العالم يوم 27 مايو و26 يوليو.