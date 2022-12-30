Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يكن ليعتقل أبدًا إذا لم ينشر الفيديو الساخر

علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة

2022-12-30 الساعة 11:48
علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تم القبض على أندرو تيت في غضون 24 ساعة من نشر فيديو خاص به على تويتر يجادل فيه ناشطة المناخ، جريتا ثونبرج، وسرعان ما أدى ذلك المقطع إلى اعتقاله من قبل السلطات الرومانية بتهمة الاتجار بالبشر والتحقيق معه في تهم أخرى موجهة إليه مثل الاغتصاب.

قد يهمّك أيضاً
Img

غرفة حفر الباطن تعلن طرح 100 فرصة وظيفية

Img

شؤون الحرمين تترجم الدروس العلمية باللغة الصينية

من هو أندرو تيت؟

أندرو تيت هو لاعب كيك بوكسر سابق لكن هذا ليس سبب شهرته، فقد اُشتهر بسبب آرائه المعادية للمرأة والتي أكسبته عددًا كبيرًا من المتابعين الرجال، وسبق وأن تم حظره من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب آرائه العدوانية، لكن تم إعادة حسابه على تويتر إلى جانب حساب دونالد ترامب وكاني ويست بعد استيلاء إيلون ماسك على المنصة.

في عام 2016، تم طرد أندرو تيت من برنامج تلفزيون الواقع Big Brother، بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يضرب امرأة بحزام، وظهر مقطع ثانٍ له وهو يخبر واحدة أخرى بإحصاء الكدمات التي تركها على جسدها.

واعتقلته الشرطة الرومانية بعد أن كشفوا مكانه في فيلا كان يقيم فيها مع شقيقه تريستان أمس الخميس، ولم يكن الاعتقال ليحدث أبدًا إذا لم ينشر مقطع فيديو ساخر من جريتا على تويتر.

ملابسات القبض على أندرو تيت

وكانت مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا تنتظر 9 أشهر لعودة الأخوين تيت إلى رومانيا، وحشدت القوات ونزلت على الفيلا الخاصة بهما بعد أن علمت أنهما في البلاد من خلال مقطع الفيديو.

ولاحظ المسؤولون أن مقطع الفيديو الساخر أظهر عن غير قصد علبة بيتزا من سلسلة بيتزا رومانية تُسمى Jerry’s Pizza وهو ما أكد أنه كان في البلد.

وكان أندرو تايت يهاجم جريتا المرشحة لجائزة نوبل وهو يدخن سيجارًا، ثم أعطاه شخص بعيد عن الكاميرا كومة من علب البيتزا، ثم قال إنه يرفض إعادة تدوير الصناديق في إطار تهكمه.

ويخضع الأخوان تيت للتحقيق الجنائي منذ أبريل، وتم اعتقالهما مع اثنين من الرومانيين الآخرين المشتبه بهم، وقال ممثلو الادعاء: يبدو أن المشتبه بهم الأربعة أنشأوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالنساء وإسكانهن واستغلالهن من خلال إجبارهن على إنشاء محتوى بالغين على مواقع الويب المتخصصة مقابل تكلفة مالية كبيرة.

علبة بيتزا فضحت موقع اندرو تيت للشرطة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون
تقارير

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون

تقارير
المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت
السعودية اليوم

المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت

السعودية اليوم
الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...
السعودية اليوم

الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

آخر الاخبار
المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...
السعودية اليوم

المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...

السوق
تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير
صحة وطب‎

تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير

صحة وطب‎
مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...
السعودية اليوم

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...

السعودية اليوم