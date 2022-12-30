علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة

تم القبض على أندرو تيت في غضون 24 ساعة من نشر فيديو خاص به على تويتر يجادل فيه ناشطة المناخ، جريتا ثونبرج، وسرعان ما أدى ذلك المقطع إلى اعتقاله من قبل السلطات الرومانية بتهمة الاتجار بالبشر والتحقيق معه في تهم أخرى موجهة إليه مثل الاغتصاب.

من هو أندرو تيت؟

أندرو تيت هو لاعب كيك بوكسر سابق لكن هذا ليس سبب شهرته، فقد اُشتهر بسبب آرائه المعادية للمرأة والتي أكسبته عددًا كبيرًا من المتابعين الرجال، وسبق وأن تم حظره من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب آرائه العدوانية، لكن تم إعادة حسابه على تويتر إلى جانب حساب دونالد ترامب وكاني ويست بعد استيلاء إيلون ماسك على المنصة.

في عام 2016، تم طرد أندرو تيت من برنامج تلفزيون الواقع Big Brother، بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يضرب امرأة بحزام، وظهر مقطع ثانٍ له وهو يخبر واحدة أخرى بإحصاء الكدمات التي تركها على جسدها.

واعتقلته الشرطة الرومانية بعد أن كشفوا مكانه في فيلا كان يقيم فيها مع شقيقه تريستان أمس الخميس، ولم يكن الاعتقال ليحدث أبدًا إذا لم ينشر مقطع فيديو ساخر من جريتا على تويتر.

ملابسات القبض على أندرو تيت

وكانت مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا تنتظر 9 أشهر لعودة الأخوين تيت إلى رومانيا، وحشدت القوات ونزلت على الفيلا الخاصة بهما بعد أن علمت أنهما في البلاد من خلال مقطع الفيديو.

ولاحظ المسؤولون أن مقطع الفيديو الساخر أظهر عن غير قصد علبة بيتزا من سلسلة بيتزا رومانية تُسمى Jerry’s Pizza وهو ما أكد أنه كان في البلد.

وكان أندرو تايت يهاجم جريتا المرشحة لجائزة نوبل وهو يدخن سيجارًا، ثم أعطاه شخص بعيد عن الكاميرا كومة من علب البيتزا، ثم قال إنه يرفض إعادة تدوير الصناديق في إطار تهكمه.

ويخضع الأخوان تيت للتحقيق الجنائي منذ أبريل، وتم اعتقالهما مع اثنين من الرومانيين الآخرين المشتبه بهم، وقال ممثلو الادعاء: يبدو أن المشتبه بهم الأربعة أنشأوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالنساء وإسكانهن واستغلالهن من خلال إجبارهن على إنشاء محتوى بالغين على مواقع الويب المتخصصة مقابل تكلفة مالية كبيرة.