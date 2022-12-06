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لاحظوا اختفاء كروموسوم Y

علماء يابانيون: الرجال مهددون بالانقراض

2022-12-06 الساعة 5:00
علماء يابانيون: الرجال مهددون بالانقراض
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت مجموعة من العلماء اليابانيين إن الرجال قد ينقرضون قريبًا، حيث لاحظوا كروموسوم Y من نوع من الفئران، مما دفع العلماء إلى التحقيق في الكيفية التي قد يفقد بها البشر أيضًا هذا الكروموسوم في المستقبل القريب.

ونُشرت الورقة البحثية في مجلة PNAS بواسطة علماء في جامعة هوكايدو في اليابان.

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ويمتلك البشر 23 زوجًا من الكروموسومات، زوج واحد منهم يجعل يحدد نوع الجنين بيولوجيًا، فالنمط الجيني XX يجعل الجنين أنثى، بينما يمتلك الذكور كروموسوم XY.

اختفاء لافت لـ كروموسومات Y 

وقالت الدراسة اليابانية إنه قد لوحظ نقص لافت في كروموسومات Y في جميع أنحاء المملكة الحيوانية، مع اختفائه تمامًا في نوع من الفئران تُسمى الفئران الشوكية.

وقالت عالمة وراثة الكروموسومات في جامعة لا تروب في ملبورن، أستراليا، لمجلة نيوزويك، جيني جريفز: الكروموسوم Y في مراحل دنو شديدة في الحيوانات، والسؤال الكبير هو كم من الوقت حتى يتم فقده البشر أيضًا، وماذا سيحدث إذا تم ذلك.

موعد الانقراض 

وقالت الدراسة: إذا استمر الكروموسوم في التدهور بنفس المعدل الذي حدث خلال الفترة الماضية، فإنه يمكن تحديد موعد انقراض الرجال في غضون بضعة ملايين من السنين.

علماء يابانيون الرجال قد ينقرضون قريبًا!

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