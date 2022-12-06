علماء يابانيون: الرجال مهددون بالانقراض

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية
قالت مجموعة من العلماء اليابانيين إن الرجال قد ينقرضون قريبًا، حيث لاحظوا كروموسوم Y من نوع من الفئران، مما دفع العلماء إلى التحقيق في الكيفية التي قد يفقد بها البشر أيضًا هذا الكروموسوم في المستقبل القريب.
ونُشرت الورقة البحثية في مجلة PNAS بواسطة علماء في جامعة هوكايدو في اليابان.
ويمتلك البشر 23 زوجًا من الكروموسومات، زوج واحد منهم يجعل يحدد نوع الجنين بيولوجيًا، فالنمط الجيني XX يجعل الجنين أنثى، بينما يمتلك الذكور كروموسوم XY.
وقالت الدراسة اليابانية إنه قد لوحظ نقص لافت في كروموسومات Y في جميع أنحاء المملكة الحيوانية، مع اختفائه تمامًا في نوع من الفئران تُسمى الفئران الشوكية.
وقالت عالمة وراثة الكروموسومات في جامعة لا تروب في ملبورن، أستراليا، لمجلة نيوزويك، جيني جريفز: الكروموسوم Y في مراحل دنو شديدة في الحيوانات، والسؤال الكبير هو كم من الوقت حتى يتم فقده البشر أيضًا، وماذا سيحدث إذا تم ذلك.
وقالت الدراسة: إذا استمر الكروموسوم في التدهور بنفس المعدل الذي حدث خلال الفترة الماضية، فإنه يمكن تحديد موعد انقراض الرجال في غضون بضعة ملايين من السنين.