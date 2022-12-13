علي البليهي باق مع الهلال إلى 2024

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن أن نادي الهلال سيجدد للاعب علي البليهي حتى عام 2024.

وقال الصرامي اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” إدارة الهلال حسمت بقاء البليهي في صفوف بطل الدوري حتى 2024″.

وفي وقت سابق، تفاعلت فئات عريضة من جماهير الهلال في الأسبوع الماضي مع وسم ” البليهي خذلنا وما جدد” وذلك في إطار استمرار مفاوضات الهلال مع المدافع علي البليهي من أجل تجديد عقده.

علي البليهي

وسينتهي عقد البليهي مع أزرق الرياض بنهاية موسم 2022/2023، كما أن المفاوضات بدأت معه منذ أشهر لتجديد العقد، لكن وجود خلاف حول البنود المالية حال دون تجديد العقد.