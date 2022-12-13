علي البليهي باق مع الهلال إلى 2024

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كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن أن نادي الهلال سيجدد للاعب علي البليهي حتى عام 2024.
وقال الصرامي اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” إدارة الهلال حسمت بقاء البليهي في صفوف بطل الدوري حتى 2024″.
وفي وقت سابق، تفاعلت فئات عريضة من جماهير الهلال في الأسبوع الماضي مع وسم ” البليهي خذلنا وما جدد” وذلك في إطار استمرار مفاوضات الهلال مع المدافع علي البليهي من أجل تجديد عقده.
وسينتهي عقد البليهي مع أزرق الرياض بنهاية موسم 2022/2023، كما أن المفاوضات بدأت معه منذ أشهر لتجديد العقد، لكن وجود خلاف حول البنود المالية حال دون تجديد العقد.
ودافعت فئات عريضة من جماهير الهلال عن البليهي بعد انتشار الوسم حيث أكدت أن المدافع الدولي لن يخذل أزرق الرياض وسيظل في الفريق، وأن ذلك الوسم الذي دُشن في “تويتر” هو من جماهير الأندية المنافسة.
وكانت تقارير صحفية، قالت إن علي البليهي يبالغ في مطالبه المالية من إدارة الهلال نظرًا لعلمه بمنع النادي من قيد الصفقات الجديدة حتى يناير المقبل، حيث يرغب في تقاضي 7 ملايين ريال سنويًا، بينما قال البعض الآخر إن الهلال سيُجري صفقة تبادلية مع الشباب بانتقال حسان تمبكتي لأزرق الرياض مقابل انتقال البليهي إلى الشباب.