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بعد تهنئة كاريلو له

علي البليهي يُثير الجدل بشأن تجديد عقده

2022-12-07 الساعة 7:10
علي البليهي يُثير الجدل بشأن تجديد عقده
المواطن - الرياض

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أثار النجم علي البليهي حالة من الجدل بشأن تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء.

تجديد عقد علي البليهي

وينتهي عقد علي البليهي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحرة قبل نهاية تعاقده بـ6 أشهر.

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ونشر البليهي عبر حسابه على “سناب شات”، مقطع فيديو ظهر خلاله زميله البيروفي أندريه كاريلو، وهو يُهنئه، دون الكشف عن السبب في ذلك.

علي البليهي
البليهي

وتداولت الجماهير مقطع الفيديو عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم علي البليهي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وتوقعت أن يكون تم التجديد بشكل رسمي، وتمنت حسم هذا الأمر سريعًا، نظرًا لأهميته.

وشارك البليهي مؤخرًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وظهر بشكل مميز، وتطمح الجماهير في استمراره مع الهلال، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

نجم منتخب السعودية علي البليهي
البليهي – المصدر @fifaworldcup_ar

سبب الأزمة

وأكدت تقارير أن البليهي يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلا أنه طلب المساواة ماليًا مع زملائه الأساسيين، أو الرحيل لنادٍ آخر، الأمر الذي تسبب في تأخير تجديد عقده حتى الآن.

علي البليهي - الهلال والزمالك
البليهي

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