علي البليهي يُثير الجدل بشأن تجديد عقده

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أثار النجم علي البليهي حالة من الجدل بشأن تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء.
وينتهي عقد علي البليهي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحرة قبل نهاية تعاقده بـ6 أشهر.
ونشر البليهي عبر حسابه على “سناب شات”، مقطع فيديو ظهر خلاله زميله البيروفي أندريه كاريلو، وهو يُهنئه، دون الكشف عن السبب في ذلك.
وتداولت الجماهير مقطع الفيديو عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم علي البليهي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وتوقعت أن يكون تم التجديد بشكل رسمي، وتمنت حسم هذا الأمر سريعًا، نظرًا لأهميته.
وشارك البليهي مؤخرًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وظهر بشكل مميز، وتطمح الجماهير في استمراره مع الهلال، خاصة أنه من الركائز الأساسية.
وأكدت تقارير أن البليهي يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلا أنه طلب المساواة ماليًا مع زملائه الأساسيين، أو الرحيل لنادٍ آخر، الأمر الذي تسبب في تأخير تجديد عقده حتى الآن.