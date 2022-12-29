عماد الدين أديب: مستقبل المنطقة في الاتجاه نحو الشرق

أشاد الإعلامي المصري عماد الدين أديب بالإنجاز الذي شهدته القمة العربية الصينية التي انطلقت في الرياض خلال الشهر الجاري.

الاتجاه نحو الشرق

وقال الإعلامي المصري، في حديث لقناة السعودية، جزء من مستقبلنا هو البحث عن القوى الصاعدة في العالم لا يجب أن ننسى أن جزءاً كبيراً من صادرات المنطقة يتوجه للصين سواء من النفط أو الغاز، وأضاف: مستقبلنا في الاتجاه شرقًا.

وأشار إلى أن المملكة تعتمد استراتيجية ناجحة تقبل بالتعددية وتغليب المصلحة العليا للبلاد وليس الرهان على قوة واحدة فقط.

اللاعب الأهم

وأكد أن الصين تعد اللاعب الأهم خلال العشرين عامًا القادمة، لأنها مصنع العالم ولا يجب تجاهل دورها في التكنولوجيا والتصنيع العسكري كدولة نووية صاحبة حق.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، كشف الإعلامي المصري نقلًا عن مصدر مطلع، أن الحرس الثوري الإيراني لن يوقع أي اتفاق حتى يتم إنجاز خطوة التخصيب

التطرف الإيراني

وصرح الإعلامي المصري عماد الدين أديب، بأن الخطر في إيران هو التطرف النووي والتطرف العقلي والفكر الغيبي، حسب معلوماتنا إيران لم تصل حتى الآن إلى سلاح نووي.

وتابع: الوجود الإيراني التقليدي في ظل عقوبات اقتصادية واسعة تهدد به خمس مناطق استراتيجية بالشرق الأوسط ومنها العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين، مشيرًا إلى أن السلاح النووي الإيراني سيضاعف من خطر إيران بخاصة إذا حدث انفلات بالداخل الإيراني.

ثمن الاتفاق النووي

ونوه إلى أن محاولة مصالحة إيران له ثمن، وأن مواجهة إيران له ثمن أيضًا، سيظل الخطر الإيراني كبيراً.

ونقل عن مصدر مطلع أن الحرس الثوري الإيراني لن يقترب من إنجاز اتفاق نووي قبل أن يكمل عملية تخصيب الماء الثقيل، حتى يجلس على طاولة التفاوض من منظور أنه أصبح قادرًا على إنتاج سلاح نووي وهو وضع مغاير تمامًا.

وشدد على أهمية مراقبة الصراع بالداخل الإيراني بين المتشددين والأكثر تشددًا، موضحًا أن هناك صراع سلطة على مكانة المرشد الأعلى الذي يعاني من صحة متدهورة.