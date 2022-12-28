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بلغت قيمتها ما بين 2200 إلى 2300 ريال

عملات ورقية نادرة في سوق الزل بالرياض

2022-12-28 الساعة 11:54
عملات ورقية نادرة في سوق الزل بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، حراجاً على عملات ورقية قديمة في مزاد علني في سوق الزل بالرياض.

ويظهر مقطع الفيديو أحد المختصين في المزادات على السلع التراثية والشهير باسم “شلقم” ، ممسكًا بعملات ورقية قديمة في مجلد مغلف للحفاظ عليا.

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سعر العملات

وأظهر المقطع، شلقم وهو ينادي بين الحضور ويعلن سعر هذه العملات النادرة التي يحملها بين يديه، حيث بلغت قيمتها ما يتراوح بين 2200 إلى 2300 ريال.

العملات القديمة

مرت العملات السعودية القديمة بمراحل كثيرة في الإصدارات، فالريال العربي صدر في عهد الملك عبد العزيز عام 1346 هجريا وكتب عليه ملك الحجاز ونجد وملحقاتها، حيث سميت أول الإصدارات بسندات الحج .

وعن أثمن العملات التي تكون مطمع لكل هاوٍ في هذا المجال، أوضح أحد المختصين بالبيع في هذا المجال سعيد الغامدي، أن العملات التي يوجد بها أخطاء كتابية تعد من أثمن العملات وأندرها، مشيرا إلى أنه اشترى في وقت سابق دولارا أمريكيا به خطأ بمبلغ ألفي دولار، وباعه لشخص بقيمة ستة آلاف دولار، وباعه الشخص الذي اشتراه في مزاد في بريطانيا بمبلغ 80 ألف دولار.

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