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تؤثر على الصحة العامة

عمليات الأسنان التجميلية قد تسبب الضغط والسكري

2022-12-11 الساعة 9:56
عمليات الأسنان التجميلية قد تسبب الضغط والسكري
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري زراعة الأسنان الدكتور حمدان الغامدي: أن تجاوز 50% من العلاج بهدف الحصول على ابتسامة هوليود لا تنطبق على المعايير الطبية الصحيحة.

اثار سلبية كبيرة

وأكد الدكتور حمدان الغامدي، في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، أن مثل هذه الممارسات تسبب آثارًا سلبية كبيرة على صحة المريض.

وأضاف استشاري زراعة الأسنان، أن عمليات الأسنان التجميلية تؤثر على الصحة العامة للشخص بشكل كبير، وتؤثر على السكري والضغط.

واسترسل الدكتور حمدان الغامدي أن هناك بكتيريا في الفم لها علاقة مباشرة بضبط ضغط الدم، والممارسات العلاجية الخاطئة تضر بهذه البكتيريا.

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