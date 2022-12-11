عمليات الأسنان التجميلية قد تسبب الضغط والسكري

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كشف استشاري زراعة الأسنان الدكتور حمدان الغامدي: أن تجاوز 50% من العلاج بهدف الحصول على ابتسامة هوليود لا تنطبق على المعايير الطبية الصحيحة.
فيديو | استشاري زراعة الأسنان د. حمدان الغامدي: 50% من ابتسامة هوليود لا تنطبق على المعايير الطبية الصحيحة.. وتؤثر على السكري والضغط#الراصد pic.twitter.com/wtB7XUJcokقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) December 11, 2022
وأكد الدكتور حمدان الغامدي، في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، أن مثل هذه الممارسات تسبب آثارًا سلبية كبيرة على صحة المريض.
وأضاف استشاري زراعة الأسنان، أن عمليات الأسنان التجميلية تؤثر على الصحة العامة للشخص بشكل كبير، وتؤثر على السكري والضغط.
واسترسل الدكتور حمدان الغامدي أن هناك بكتيريا في الفم لها علاقة مباشرة بضبط ضغط الدم، والممارسات العلاجية الخاطئة تضر بهذه البكتيريا.