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توقّف قلبه في ساحات المسجد

عملية إنعاش قلبي رئوي تنقذ حياة زائر للمسجد النبوي

2022-12-26 الساعة 1:46
عملية إنعاش قلبي رئوي تنقذ حياة زائر للمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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تمكّنت الفرق الطبية في “مركز صحي باب جبريل” بجوار المسجد النبوي الشريف، اليوم الاثنين، من إنقاذ حياة زائر “آسيوي” توقّف قلبه في ساحات المسجد.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن قسم الطوارئ بمركز صحي باب جبريل أحد مراكز التجمّع الصحي المحيطة بالمسجد النبوي استقبل الحالة التي نقلت بواسطة الهلال الأحمر وتبيّن فقدانه الوعي, وعند إجراء الكشف المبدئي تبين توقّف القلب والتنفس لدى المصاب.

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عملية إنعاش قلبي

وعلى الفور، باشر الفريق الطبي بالمركز إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة حتى استعاد المصاب -بفضل الله – النبض والتنفّس, وتم نقله إلى مستشفى المدينة المنورة العام, لإكمال الفحوصات والخطة العلاجية بعد استقرار حالته الصحية.

يذكر أن عدة مراكز صحية بالقرب من المسجد النبوي تم تجهيزها ودعمها بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة تعمل على مدار الساعة على تقديم الخدمات العلاجية والطبية, ومباشرة الحالات الطارئة ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدّمة لقاصدي المسجد النبوي.

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