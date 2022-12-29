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تسببت في تكدس المرور

عودة انسيابية المرور بعد سقوط لوحة إرشادية بطريق الدمام – الخبر

2022-12-29 الساعة 3:03
عودة انسيابية المرور بعد سقوط لوحة إرشادية بطريق الدمام – الخبر
المواطن - فريق التحرير

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عادت حركة المرور على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الدمام بمحافظة الخبر بعد تكدس مروري تسببت فيه سقوط لوحة إرشادية.

انسيابية المرور

وبحسب مواطنون وشهود عيان على موقع تويتر؛ بعد سقوط اللوحة، عملت الجهات المعنية ومنها الجهات الأمنية على تنظيم حركة السير وإعادة حركة المرور على الطريق ورفع اللوحة الإرشادية.

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وتواجدت الجهات المعنية ومنها الجهات الأمنية لتنظيم حركة السير؛ فيما باشرت الجهات المعنية مهام إعادة انسياب الحركة المرورية على الطريق ورفع اللوحة الإرشادية.

رياح في الرياض

وكان  المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على العديد من المناطق ومن بينها المنطقة الشرقية والرياض.

 

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