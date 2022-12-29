عودة انسيابية المرور بعد سقوط لوحة إرشادية بطريق الدمام – الخبر

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عادت حركة المرور على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الدمام بمحافظة الخبر بعد تكدس مروري تسببت فيه سقوط لوحة إرشادية.
وبحسب مواطنون وشهود عيان على موقع تويتر؛ بعد سقوط اللوحة، عملت الجهات المعنية ومنها الجهات الأمنية على تنظيم حركة السير وإعادة حركة المرور على الطريق ورفع اللوحة الإرشادية.
وتواجدت الجهات المعنية ومنها الجهات الأمنية لتنظيم حركة السير؛ فيما باشرت الجهات المعنية مهام إعادة انسياب الحركة المرورية على الطريق ورفع اللوحة الإرشادية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على العديد من المناطق ومن بينها المنطقة الشرقية والرياض.