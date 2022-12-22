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صحتهما تدهورت بسبب الإهمال

عودة حيواني باندا للصين بعد اغتراب 20 عامًا بأمريكا

2022-12-22 الساعة 1:00
عودة حيواني باندا للصين بعد اغتراب 20 عامًا بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رويترز عن إعادة حديقة حيوان في ممفيس بولاية تنيسي الأمريكية لاثنين من دببة الباندا العملاقة إلى الصين، بعد استعارتهما لمدة 20 عامًا، وسط احتفال مدافعين عن حقوق الحيوان بهما، وإن قالوا إن صحتهما تدهورت بسبب الإهمال.

التفاصيل

يأتي هذا الإعلان عن عودة الدبين إلى الصين أمس الأربعاء بعد أشهر من انتقادات منظمة الدفاع عن حقوق الحيوان وجماعات أخرى تتهم حديقة الحيوان بتقديم رعاية غير كافية لحيواني الباندا، يا يا ولي لي.

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ودعا المنتقدون حديقة الحيوان إلى تزويدهما بغذاء أفضل والسماح لهما بالخروج من القفص فترات أطول، وفي نهاية المطاف نقلهما إلى مأوى مخصص للباندا.

ونشرت منظمة الدفاع عن حقوق الحيوان مقطعًا مصورًا على تويتر في فبراير أظهر حيواني الباندا يدوران حول حظيرتهما كدليل على أنهما يعانيان من “حرمان جسدي ونفسي وعاطفي”.

قرار الإعادة

ونال المقطع إعجاب الألوف وأعادت مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش نشره.

وأفاد متحدث باسم حديقة الحيوان أن قرار إعادة الدبين إلى الصين لا علاقة له بالضغط من المدافعين عن حقوق الحيوان.

وتطلب الصين من حدائق الحيوان الأجنبية التي تستضيف الباندا على سبيل الإعارة السماح للحيوانات المُسنة بقضاء أيامها الأخيرة على الأراضي الصينية.

وتجاوز الدبان لي لي ويا يا (24 و22 عامًا على التوالي) متوسط العُمر المتوقع للباندا العملاقة في البرية بنحو 10 سنوات بحسب المتحدث.

ومع عودة لي لي ويا يا للصين سيكون لدى حدائق الحيوان الأمريكية ما إجماليه عشر حيوانات باندا عملاقة.

وكشف بيان حديقة الحيوان أمس الأربعاء أن يا يا ولي لي ساعدا في “مشاريع رائدة للبحث والمحافظة على الطبيعة” وجذبا زوارًا إلى ممفيس “لتذوق الثقافة الرائعة لجمهورية الصين الشعبية”.

وأفادت منظمة الدفاع عن حقوق الحيوان في بيان أنها “سعيدة بالاحتفال بهذا الانتصار العظيم” وتأمل في أن “تدفع هذه الخطوة جميع حدائق الحيوان إلى وضع احتياجات الحيوانات في المقام الأول وتطلقها في محميات معتمدة”.

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