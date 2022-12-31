عودة ليفاندوفسكي تنعش هجوم نادي برشلونة

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خدمات مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل مباراته ضد إسبانيول، اليوم السبت.

سبب رفع الإيقاف عن ليفاندوفسكي

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، سبب تعليق عقوبة ليفاندوفسكي بالإيقاف 3 مباريات، وأوضحت أن قرار محكمة المنازعات المركزية، الذي سمح له باللعب ضد إسبانيول من خلال منح إجراء وقائي للعقوبة، له حجة ذات صلة.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “الأمر يتعلق بتجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، بالنظر إلى احتمال تخفيض العقوبة أو تعليقها في نهاية المطاف”.

وتابعت: “تدرك محكمة المنازعات المركزية في مدريد، أنه في حال كانت العقوبة النهائية مالية فقط، فلن يمكن حينها تعويض ليفاندوفسكي أو نادي برشلونة عن حرمانه من خوض المباريات”.

نادي برشلونة يُلاقي إسبانيول

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد إسبانيول، مساء اليوم السبت، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويطمح برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم التي خطفها ريال مدريد بالأمس بعد فوزه على بلد الوليد بثنائية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، فيما يقع إسبانيول في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.