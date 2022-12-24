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ليس له حل حتى الآن

عيب خطير يضرب هواتف آيفون 14

2022-12-24 الساعة 4:02
عيب خطير يضرب هواتف آيفون 14
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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بدأت أعداد كبيرة من مستخدمي هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، بالإبلاغ فجأة عن ظهور خطوط أفقية عبر شاشات هواتفهم، فيما أكدت آبل أن المشكلة لا يوجد لها حل حاليًا.

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بداية المشكلة

وظهرت المشكلة الجديدة عند بعض مستخدمي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بظهور خطوط أفقية في الشاشة عند تشغيل الجهاز، بينما علق دعم آبل على المشكلة بأنها ليست نتيجة لعيب في الأجهزة ولكنها خطأ في iOS 16، وفقًا لفوربس.

وأبلغ العديد من المستخدمين المتأثرين عن حدوث تلك المشكلة قبل إصدار iOS 16.2 الأسبوع الماضي، ومن غير المعروف أيضًا ما إذا كان يمكن أن يسبب ضررًا طويل المدى ، كما حدث مع خلل اهتزاز كاميرا iPhone 14 Pro.

شكوى جماعية

واشتكى العديد من المستخدمين المتأثرين من تجاربهم السيئة مع الهاتف، عبر الإنترنت وفي مراكز دعم آبل المختلفة عبر العالم، وعلى الرغم من المخاوف، تدعي شركة آبل أن المشكلة تتعلق بالبرمجيات وليست متعلقة بالأجهزة.

وتظهر الخطوط الأفقية بشكل أساسي عندما تستيقظ هواتف آبل من طرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max من وضع الثبات، ويتكرر حدوث ذلك باستمرار.

ونصح تقرير مجلة فوربس، المستخدمين بالانتظار حتى يتم حل المشكلة، لأن خطط Apple لعام 2023 الأكثر طموحًا.

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