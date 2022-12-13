عيش أسعد أيامك مع شخصيتك الخارقة في السوبر هيرو

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قال موسم الرياض: عيش أسعد أيامك مع شخصيتك الخارقة اللي تحبَّها في منطقة السوبر هيرو بـ بوليفارد وورلد.
عيش أسعد أيامك مع شخصيتك الخارقة اللي تحبَّها في منطقة السوبر هيرو بـ #بوليفارد_وورلد 🦸🔥
احجز تذكرتك، وخذ جولة في عالم الأبطال 🎟https://t.co/gP5IljVjfQ#موسم_الرياض pic.twitter.com/IIboSY1Q8Dقد يهمّك أيضاً
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 13, 2022
وتابع في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الثلاثاء: احجز تذكرتك، وخذ جولة في عالم الأبطال.
انطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار “فوق الخيال”، ويشتمل على 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق.
ويقدم الموسم هذا العام في نسخته الجديدة أكثر من 8500 فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إضافة إلى 7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية.
ويتضمن أيضًا 8 عروض عالمية، و108 تجارب تفاعلية، كما يوفر في مناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافة إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.