غادة عبدالرازق تعلن انفصالها عن زوجها الـ12

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين
أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق انفصالها عن زوجها الـ12، مصور التصوير هيثم زنيتا، وذلك بشكل هادئ وراقٍ، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت غادة عبدالرازق خبر الطلاق في تصريحات لموقع “ET بالعربي”، رافضة الإعلان أو الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا، وذلك بعد زواج استمر نحو عامين ونصف تقريبًا.
كما قامت الفنانة بحذف الصور التي تجمعها بطليقها من حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.
ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، إذ بدأت قصة الارتباط بعدها الزواج أثناء تصوير مسلسلهم الرمضاني “سلطانة المعز” في رمضان 2020.
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق أعلنت خروجها من موسم دراما رمضان القادم بشكل مفاجئ، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم “تلت التلاتة” إخراج محمد هشام الرشيدي، دون أن تفصح عن أسباب توقف العمل.
وكان آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل “لحم غزال” وشاركها البطولة: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، أحمد صفوت، ومن إخراج محمد أسامة.