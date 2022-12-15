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بشكل هادئ بعيداً عن إثارة الجدل

غادة عبدالرازق تعلن انفصالها عن زوجها الـ12

2022-12-15 الساعة 6:39
غادة عبدالرازق تعلن انفصالها عن زوجها الـ12
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق انفصالها عن زوجها الـ12، مصور التصوير هيثم زنيتا، وذلك بشكل هادئ وراقٍ، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بعد زواج لمدة عامين ونصف

وأكدت غادة عبدالرازق خبر الطلاق في تصريحات لموقع “ET بالعربي”، رافضة الإعلان أو الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا، وذلك بعد زواج استمر نحو عامين ونصف تقريبًا.

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كما قامت الفنانة بحذف الصور التي تجمعها بطليقها من حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

الزوج الـ12

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، إذ بدأت قصة الارتباط بعدها الزواج أثناء تصوير مسلسلهم الرمضاني “سلطانة المعز” في رمضان 2020.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق أعلنت خروجها من موسم دراما رمضان القادم بشكل مفاجئ، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم “تلت التلاتة” إخراج محمد هشام الرشيدي، دون أن تفصح عن أسباب توقف العمل.

وكان آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل “لحم غزال” وشاركها البطولة: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، أحمد صفوت، ومن إخراج محمد أسامة.

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