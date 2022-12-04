غارات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

شنت إسرائيل غارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ردًا على إطلاق بعض الصواريخ من غزة، مساء أمس السبت، وسقط بعضها في منطقة مفتوحة بمحيط القطاع.

سقوط صاروخ

وأفادت قناة العربية، بأنه سقط الصاروخ في محيط مستوطنة ناحال عوز، من دون تسجيل إصابات.

من جهته، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق إنذار في مناطق مفتوحة في شمال قطاع غزة. كما قال إنه لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية، مضيفاً: الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد.

صفارات إنذار

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار بالقرب من مستوطنة.