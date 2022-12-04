غارات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

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شنت إسرائيل غارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ردًا على إطلاق بعض الصواريخ من غزة، مساء أمس السبت، وسقط بعضها في منطقة مفتوحة بمحيط القطاع.
وأفادت قناة العربية، بأنه سقط الصاروخ في محيط مستوطنة ناحال عوز، من دون تسجيل إصابات.
من جهته، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق إنذار في مناطق مفتوحة في شمال قطاع غزة. كما قال إنه لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية، مضيفاً: الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد.
بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار بالقرب من مستوطنة.