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بعد فسخ عقده مع يونايتد

غارسيا يُعلق على مفاوضات ضم رونالدو

2022-12-13 الساعة 6:35
غارسيا يُعلق على مفاوضات ضم رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفرنسي رودي غارسيا على أنباء اقتراب العالمي من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تعليق غارسيا

وقال غارسيا خلال تصريحات لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “إذا أردتم أن تسألوني عن كريستيانو رونالدو فسوف أقول لكم على الفور”.

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وواصل مدرب النصر حديثه قائلًا: “تعرفونني جيدًا، لن أتحدث عن هذه القصة، علينا الانتظار، الدوري السعودي على وشك العودة من جديد”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

غموض مستقبل رونالدو

وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين فقط، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وأشارت تقارير عالمية إلى أن كريستيانو في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من يناير المقبل في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

خروج حزين من المونديال

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، ووصل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر ضد المغرب بهدف دون رد.

وبدت علامات الحزن والصدمة على كريستيانو بعد نهاية المباراة بخسارة البرتغال ضد المغرب، وظل يبكي حتى الدخول إلى غرفة الملابس، خاصة أنه كان يحلم بالوصول بعيدًا في مونديال 2022، خاصة أنه سيكون الأخير له.

كريستيانو رونالدو
حزن كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

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