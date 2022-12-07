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عقب انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

2022-12-07 الساعة 11:01
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
المواطن - فريق التحرير

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يدخل إلزام السائقين بالبطاقة المهنية، حيز التنفيذ، يوم غد الخميس، عقب انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم المهلة الخاصة بمبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات وإصدار تراخيص نقل البضائع، التي تم منحها للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة.

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مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات

وكانت المبادرة قد مكنت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن ويزيد عددها على الحد المسموح به، والمحدد بـ 9 شاحنات وتحمل رخص سیر نقل خاص سارية المفعول، من الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام.

الإلزام بإصدار البطاقة المهنية

ونبهت الهيئة العامة للنقل ببدء الإلزام بإصدار البطاقة المهنية لسائقي الشاحنات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية عبر منصة “نقل”، اعتبارا من يوم غد (الخميس).
وأضافت أن البطاقة تصدر بعد استيفاء عدد من الاشتراطات منها حصول السائق على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية ويتم الاكتفاء حالياً بالتدريب الخاص برخصة القيادة العامة والفحص الطبي الخاص بها حتى اكتمال مشروع التدريب الخاص بالهيئة.

واشترطت الهيئة التأكد من أن السائق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة لمزاولة النشاط أو وجود علاقة تعاقدية في حال أن السائق حاصل على تصريح من (أجير) للعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة.

مدة صلاحية بطاقة السائق المهني

ونوهت بأن مدة صلاحية بطاقة السائق المهني ستكون سنة من تاريخ صدورها، ويمكن للمنشآت إصدار البطاقة وذلك بالدخول على منصة “نقل” ، ثم الضغط على أيقونة “بطاقة السائقين”، تليها الضغط على أيقونة “إصدار بطاقة سائق”، ثم تعبئة الخانات وإرفاق صورة السائق، وأخيرا الضغط على أيقونة “إصدار.

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